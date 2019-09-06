اعتبر القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية، محمد البخيتي، أن "على الولايات المتحدة مناقشة قضية وقف الحرب في اليمن مع السلطات السعودية والإماراتية وليس مع الحوثيين"، مشيراً إلى انه "على الولايات المتحدة التوجه إلى السعودية والإمارات إذا أرادت وقف الحرب في اليمن بدل التفاوض معنا".
ولفت إلى انه "لا مشكلة لدينا في الجلوس مع الجانب الأميركي بصفته طرفا رئيسا في الحرب على اليمن"، مشدداً على أن "هناك دولا في أوروبا لا تشارك في الحرب على اليمن"، مشيراً إلى أن "الحوثيين سيرحبون بوساطتها حال قيام هذه الأطراف بهذا الدور".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول حوثي: على أميركا التوجه للسعودية والإمارات إذا أرادت وقف الحرب باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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