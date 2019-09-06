الحوثيون: السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة

أعلن ​الحوثيون​ عن "استعادة مواقع من قبضة ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، قبالة منفذ حدودي مع ​السعودية​ في محافظة حجة، شمال غربي اليمن".

وأشار الحوثيون الى أنهم "نفذوا عملية هجومية معاكسة على مواقع للجيش اليمني قبالة منفذ الطوال في مديرية حرض قبالة قطاع ​جيزان​ جنوب غربي السعودية، عقب صدهم محاولة تقدم لقواته باتجاه المنفذ الحدودي وتكبيدها عشرات القتلى والجرحى".

وولفت الحوثيون الى أنهم تمكنوا "تطهير مواقع تابعة للجيش وإلحاق خسائر مادية وبشرية بقواته".

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