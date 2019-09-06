خارجية السعودية رحبت بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان: خطوة مهمة

رحّب مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السعودية​، في تصريح إلى "وكالة الأنباء السعودية- واس"، بـ"تشكيل الحكومة الانتقالية في ​السودان​، الّتي أعلنها رئيس الوزراء السوداني ​عبدالله حمدوك​".

وبارك المصدر، للشعب السوداني "هذه الخطوة المهمّة الّتي تؤكّد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلّعات أبناءه".

وكان قد أعلن حمدوك تشكيلة أوّل حكومة في السودان، منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان الماضي. ولفت إلى "أنّنا نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا"، مؤكّدًا أنّ "أهمّ أولويّات الفترة الانتقاليّة إيقاف الحرب وبناء السلام".