رحّب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في تصريح إلى "وكالة الأنباء السعودية- واس"، بـ"تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، الّتي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك".
وبارك المصدر، للشعب السوداني "هذه الخطوة المهمّة الّتي تؤكّد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلّعات أبناءه".
وكان قد أعلن حمدوك تشكيلة أوّل حكومة في السودان، منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان الماضي. ولفت إلى "أنّنا نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا"، مؤكّدًا أنّ "أهمّ أولويّات الفترة الانتقاليّة إيقاف الحرب وبناء السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية السعودية رحبت بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان: خطوة مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.