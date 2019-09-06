مسؤول أميركي: المفاوضات التجارية مع الصين تستأنف وسط أجواء هادئة

أعلن المستشار الاقتصادي لـ"البيت الأبيض" لاري كادلو، أنّ "المفاوضات التجارية بين ​الصين​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ تستأنف وسط أجواء هادئة"، رغم فرض تعرفات جديدة في الآونة الأخيرة. وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "من المقرّر عقد اجتماع بين المفاوضين الصينيين والأميركيين في مطلع تشرين الأول في ​واشنطن​، وأعتقد أنّه مهمّ للغاية. إنّه تطوّر إيجابي"، منوّهًا إلى أنّه "لا يمكنني التكهن بنتائج هذه المحادثات الجديدة". وبيّن "أنّنا نشارك حاليًّا في محادثات في غاية الأهميّة على جميع المستويات، من ​الزراعة​ و​الملكية الفكرية​ إلى نقل التكنولوجيا أو قرصنة الكمبيوتر أو العوائق التجاريّة".

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