الإليزيه: ماكرون بحث مع ترامب الضريبة الرقمية وملف إيران

أعلن القر الرئاسي الفرنسي ​الإليزيه​ أن "الرئيسين الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، والأميركي، ​دونالد ترامب​، بحثا، خلال اتصال هاتفي، فرض ضريبة على شركات تعمل بقطاع التقنيات الرقمية، وأزمة ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​".

وأوضح مصدر في ​الرئاسة الفرنسية​ لوكالة "تاس" الروسية، أن "ماكرون وترامب تناولا موضوع الضريبة الرقمية، بناء على نتائج المناقشات التي جرت في بياريتز أثناء قمة G7. كما أنهما تبادلا الآراء حول المسألة الإيرانية"، لافتاً الى أن "الحوار مستمر حول هذا الملف".

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