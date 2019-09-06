وزارة الصحة التابعة لحماس: مقتل فلسطينيَين برصاص إسرائيلي على حدود قطاع غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لـ"حركة حماس" أشرف القدرة، "مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما أُصيب برصاصة في العنق أطلقها الجنود الإسرائيليون شرق جباليا، والآخر أُصيب برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرق مدينة غزة".
وأوضح أنّ "66 مصابًا على الأقل نُقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة، بينهم 38 أُصيبوا بالرصاص الحي الّذي أطلقه الجنود الإسرائيليون أثناء قمع فعاليّات الجمعة الثالثة والسبعين لمسيرات العودة"، لافتًا إلى أنّ "عشرات المشاركين أُصيبوا أيضًا بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع قرب السياج الحدودي الفاصل".
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