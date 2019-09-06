هيومن رايتس: كردستان شمال العراق يمنع آلاف العرب من العودة لمناطقهم

أفادت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" بأن "​حكومة​ ​إقليم كردستان​ في شمال ​العراق​ تمنع آلاف العرب من العودة إلى ديارهم في مناطق شرق ​الموصل​"، مشيرةً إلى أن "حكومة إقليم كردستان في ​شمال العراق​ "تمنع حوالي 4.200 من العرب ​السنة​، من العودة إلى ديارهم في 12 قرية" بقضاء الحمدانية شرق ​مدينة الموصل​، مركز ​محافظة نينوى​، شمالي العراق، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على استعادة ​القضاء​ من تنظيم "داعش".

وأوضحت أن "سلطات حكومة إقليم كردستان في شمال العراق سمحت فقط للسكان ​الأكراد​ والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الإقليم من العودة إلى المنطقة ما يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي"، مشيرةً إلى ان "العائلات العربية التي تسعى للعودة إلى ديارها هربت بالدرجة الأولى إلى الموصل الخاضعة لسيطرة داعش خلال القتال في 2014".

وبينت أن "حوالي 3.400 من العرب السنة يقيمون في مخيمات النازحين التي تعاني خدمات متناقصة، وفقا لعمال الإغاثة".