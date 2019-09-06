ميركل تدعو واشنطن وبكين لحل الخلافات بالحوار والتفاوض

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الصين والولايات المتحدة إلى حل الخلافات بينهما عبر الحوار والتفاوض، مشيرةً إلى "التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة"، قائلة "إن التصرفات الأحادية والحمائية رمت بآثارها السلبية على ألمانيا أيضا".
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