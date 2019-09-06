ميركل تدعو واشنطن وبكين لحل الخلافات بالحوار والتفاوض

دعت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، ​الصين​ و​الولايات المتحدة​ إلى حل الخلافات بينهما عبر الحوار والتفاوض، مشيرةً إلى "التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة"، قائلة "إن التصرفات الأحادية والحمائية رمت بآثارها السلبية على ​ألمانيا​ أيضا".

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