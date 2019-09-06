جنبلاط: تشعر في مصر بهيبة الدولة وترى حركة العمران في كل مكان

لفت رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "في مصر تشعر بهيبة ​الدولة​ وترى حركة العمران في كل مكان واذا كان المرء يستشعر ذكريات الماضي لكن يرى في ​القيادة​ المتمثلة بالرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ توجها استراتيجيا لمصر وللمنطقة العربية دون اهمال دور مصر في ​افريقيا​ والاهم ان ​العروبة​ متأصلة وتبقى الاساس لاخراج المشرق العربي من عصبياته المتخلفة".

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