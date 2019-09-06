مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية سيلتقي مسؤولين إيرانيين الاحد بطهران

أعلنت ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ أن "القائم بأعمال مديرها، كورنيل فيروتا، سيلتقي مسؤولين ​إيران​يين كبارا في ​طهران​، يوم الأحد المقبل"، مشيرةً إلى ان "زيارة فيروتا ستتم في إطار التفاعلات الجارية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران".

يذكر أن الزيارة تتم قبل اجتماع تعقده الوكالة كل ثلاثة أشهر، وبعد صدور ​تقرير​ عن الوكالة نوه بأن تعاون إيران معها ليس مثاليا. وجاء في التقرير: "التفاعلات الجارية بين الوكالة وإيران، تتطلب تعاونا كاملا ومستمرا من قبل إيران"، وأن الوكالة تواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف مع إيران.

وكانت ​الخارجية الإيرانية​ أعلنت سابقا أن طهران أوقفت، منذ يوم الخميس، جميع التزاماتها بموجب ​الاتفاق النووي​ الذي أبرمته في العام 2015 مع سداسية الوسطاء الدوليين في مجال تطوير الأبحاث النووية.