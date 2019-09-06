إخماد حريقين في حلبا وشدرا أتيا على مساحات عشبية

اندلع حريق في أراض ملك عام في ذوق حلبا بالقرب من المنازل، والتهم مساحة من الأرض العشبية، وساهمت سرعة الرياح في امتداده ليطاول أشجارا حرجية وقصبا. وقد سارع عناصر ومتطوعو مركز حلبا الإقليمي للدفاع المدني الى مكان الحريق، وعملوا على إخماده.
كما اندلع حريق في بلدة شدرا العكارية، أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة، وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني على إخماده وتبريده خوفا من تجدده.
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