النشرة: جريح في حادث صدم على طريق تعمير حارة صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان سيارة من نوع مرسيدس سوداء اللون صدمت المواطن (ف. أ) على طريق تعمير حارة صيدا.
وعلى الفور حضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد وعناصر الصليب الاحمر اللبناني حيث تم اسعافه ونقله إلى مستشفى النقيب في الهلالية للمعالجة.
وقد حضرت القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.
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