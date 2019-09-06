النشرة: جريح في حادث صدم على طريق تعمير حارة صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان سيارة من نوع مرسيدس سوداء اللون صدمت المواطن (ف. أ) على طريق تعمير ​حارة صيدا​.

وعلى الفور حضر عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وعناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ حيث تم اسعافه ونقله إلى مستشفى النقيب في الهلالية للمعالجة.

وقد حضرت القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.