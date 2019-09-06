بانو: لماذا التحويلات إلى خزينة الدولة خجولة وإلى جيوب من ذهبت المليارات؟

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​أنطوان بانو​، إلى "أنّني سررت بسماع أنّ ​مرفأ بيروت​ سيسلك مسار الشرعنة، ولكن لا يسعني إلّا أن أسال: لماذا التحويلات إلى خزينة الدولة خجولة؟ إلى جيوب من ذهبت المليارات؟".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "ماذا عن الرواتب الخياليّة والمخصّصات الصاروخيّة، والتلزيمات بالتراضي الّتي تفوح منها روائح ​الفساد​؟ هل عفا الله عمّا مضى؟ أسئلة برسم ​الحكومة​".