لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أنطوان بانو، إلى "أنّني سررت بسماع أنّ مرفأ بيروت سيسلك مسار الشرعنة، ولكن لا يسعني إلّا أن أسال: لماذا التحويلات إلى خزينة الدولة خجولة؟ إلى جيوب من ذهبت المليارات؟".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "ماذا عن الرواتب الخياليّة والمخصّصات الصاروخيّة، والتلزيمات بالتراضي الّتي تفوح منها روائح الفساد؟ هل عفا الله عمّا مضى؟ أسئلة برسم الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر بانو: لماذا التحويلات إلى خزينة الدولة خجولة وإلى جيوب من ذهبت المليارات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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