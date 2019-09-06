شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، على أنّ "أكثر خبر يثير الإشمئزاز والقرف، أنّ تقول صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ عودة سوريا إلى الجامعة العربية قرار أميركي، لا يحدّده العرب بحسب الصحيفة".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني لا أعلم أية منظومة أمنيّة وسياسة عربيّة يمكن أن تقوم بدون سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: لا أعلم أية منظومة أمنية وسياسة عربية يمكن أن تقوم بدون سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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