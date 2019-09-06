وهاب: لا أعلم أية منظومة أمنية وسياسة عربية يمكن أن تقوم بدون سوريا

شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على أنّ "أكثر خبر يثير الإشمئزاز والقرف، أنّ تقول صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" إنّ عودة ​سوريا​ إلى ​الجامعة العربية​ قرار أميركي، لا يحدّده العرب بحسب الصحيفة".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني لا أعلم أية منظومة أمنيّة و​سياسة​ عربيّة يمكن أن تقوم بدون سوريا".