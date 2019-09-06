الحريري التقى كوبيتش وبحث معه اخر المستجدات

التقى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش وبحث معه في اخر المستجدات الراهنة. كما التقى الحريري وفدا من منسقية تيار "المستقبل" في ​جبل لبنان الجنوبي​ برئاسة وليد سرحال، واستمع منه الى مطالب المنطقة لا سيما الإنمائية والخدماتية والاجتماعية. ووعد الحريري بالاهتمام بها وتنفيذ مشاريع تخص المنطقة.

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