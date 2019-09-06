وزير البيئة التقى جعجع في معراب:القوات صوتت مع خطة النفايات فلا مشكلة معها

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في ​معراب​ وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، بحثا في خلالها ملف ​النفايات​ في حضور النائب ​جوزيف إسحق​.

وفي دردشة مع الإعلاميين أكد جريصاتي أن "اللقاء كان إيجابيا"، وتداول وجعجع "في نقاط عالقة لجهة ملف النفايات"، مشيرا إلى ان "القوات صوتت مع خطة النفايات التي وافق عليها ​مجلس الوزراء​ فلا مشكلة لدينا معها في هذا السياق، ولكن يبقى الموضوع المالي للخطة يحتاج إلى دراسة عميقة لذلك لم نبت شيئا اليوم".

وأعلن عن "بعض الأمور التي سيعيد تحضيرها لطرحها من جديد".

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