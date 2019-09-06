قرداحي: الرئيس عون لن يتهاون في موضوع النفط والغاز لانه مستقبل الاجيال القادمة

أكد المستشار الاقتصادي للتيار الوطني الحر ​شربل قرداحي​ أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يعرف اجراءات الخروج من الازمة"، لافتا الى ان "مشاريع ​مؤتمر سيدر​ هي فرصة امام ​لبنان​".

وفي حديث تلفزيوني اوضح قرداحي أن "الاتكال يجب ان يكون على خفض حاجتنا للاستدانة من الخارج وخفض نفقاتنا غير المجدية والاستفادة من الدعم الخارجي لنا".

ولفت قرداحي الى انه "عندما يبدأ استخراج نفط و​الغاز​ سينخفض الخطر ولكن رئيس الجمهورية لن يتهاون في هذا الموضوع لانه مستقبل الاجيال القادمة".

