أكد المستشار الاقتصادي للتيار الوطني الحر شربل قرداحي أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يعرف اجراءات الخروج من الازمة"، لافتا الى ان "مشاريع مؤتمر سيدر هي فرصة امام لبنان".
وفي حديث تلفزيوني اوضح قرداحي أن "الاتكال يجب ان يكون على خفض حاجتنا للاستدانة من الخارج وخفض نفقاتنا غير المجدية والاستفادة من الدعم الخارجي لنا".
ولفت قرداحي الى انه "عندما يبدأ استخراج نفط والغاز سينخفض الخطر ولكن رئيس الجمهورية لن يتهاون في هذا الموضوع لانه مستقبل الاجيال القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر قرداحي: الرئيس عون لن يتهاون في موضوع النفط والغاز لانه مستقبل الاجيال القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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