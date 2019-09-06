عدوان: زيارة جعجع تأتي بإطار طبيعي جدا وتهدف إلى لقاء فاعليات المنطقة

أوضح نائب رئيس "​حزب القوات اللبنانية​" النائب ​جورج عدوان​، تعليقًا على زيارة رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ إلى ​الشوف​، أنّ "الزيارة آتية بإطار طبيعي جدًّا، وهي كانت مقرّرة في منتصف الصيف"، مؤكّدًا "سعي "حزب القوات اللبنانية" الدائم إلى الاستقرار والهدوء وترسيخ المصالحة في الجبل".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّه "بعد أن أصبح هناك جو غير طبيعي في الجبل، تَقرّر أن تتأجّل الزيارة. واليوم، تأتي الزيارة بإطارها الطبيعي، وهي للقاء جعجع بالكوادر "القواتية" والمناصرين. كما أنّ لديه سلسلة لقاءات مع فاعليّات المنطقة"، وركّز على أنّ "الزيارة هي ذاتطابع شعبي، وتهدف إلى لقاء فاعليّات المنطقة أكثر من الطابع السياسي".

وعمّا إذا كان توقيت الزيارة مقصودًا الآن، بعد مغادرة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ل​قصر بيت الدين​، شدّد عدوان على أنّ "لا علاقة للزيارة إطلاقًا بتوقيت وجود رئيس الجمهورية في الجبل"، مبيّنًا "أنّنيدعوت منذ قرابة الشهر إلى عشاء لرؤساء البلديات والاتحادات، أي قبل صعود الرئيس عون إلى الجبل، ورأينا أنّ من المناسب أن يكون العشاء بحضور جعجع".