اعتبرت مصادر عين التينة عبر قناة الـ"OTV" أن "حل الامور العالقة بين "حزب الله" والحزب "التقدمي الاشتراكي" من أجل اعادة الامور إلى مجراها الطبيعي هو عنوان اللقاء المرتقب بين الحزبين في عين التينة غدا والذي يرعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري استجابة لتمني الاخير لتقريب وجهات النظر بين الحزبين بعد كل ما شاب العلاقة في آخر 3 أشهر".
ولفتت إلى انه "سيحضر من جهة "حزب الله" كل من المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل ورئيس وحدة الإرتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا ومن جهة الحزب "التقدمي الاشتراكي"، الوزير السابق غازي العريضي ووزير الصناعة وائل أبو فاعور وذلك استكمالا للقاء الذي عقد في عين التينة في أيار العام 2019".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عين التينة لـotv: بري يريد تقريب وجهات النظر بين حزب الله والاشتراكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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