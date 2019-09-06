مصادر عين التينة لـotv: بري يريد تقريب وجهات النظر بين حزب الله والاشتراكي

اعتبرت مصادر ​عين التينة​ عبر قناة الـ"OTV" أن "حل الامور العالقة بين "​حزب الله​" والحزب "التقدمي الاشتراكي" من أجل اعادة الامور إلى مجراها الطبيعي هو عنوان اللقاء المرتقب بين الحزبين في عين التينة غدا والذي يرعاه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ استجابة لتمني الاخير لتقريب وجهات النظر بين الحزبين بعد كل ما شاب العلاقة في آخر 3 أشهر".

ولفتت إلى انه "سيحضر من جهة "حزب الله" كل من المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله​" ​حسين الخليل​ ورئيس وحدة الإرتباط والتنسيق في ​حزب الله​ ​وفيق صفا​ ومن جهة الحزب "التقدمي الاشتراكي"، الوزير السابق ​غازي العريضي​ ووزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ وذلك استكمالا للقاء الذي عقد في عين التينة في أيار العام 2019".