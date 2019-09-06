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تعرُّض رئيسة هيئة الانتخابات في موسكو لهجوم بصاعق كهربائي

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تعرُّض رئيسة هيئة الانتخابات في موسكو لهجوم بصاعق كهربائي دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تعرُّض رئيسة هيئة الانتخابات في موسكو لهجوم بصاعق كهربائي

أعلنت الشرطة الروسية تعرّض رئيسة هيئة الانتخابات في موسكو لهجوم بصاعق كهربي، وسط جدل بشأن رفض الهيئة ترشيح العديد من ساسة المعارضة.

وأثار رفض المرشحين الذي يستند إلى أمور فنية مثل توقيعات غير مجازة، موجةً من الاحتجاجات على مدار الشهر الماضي قبل انتخابات مجلس المدينة المقررة بعد غد الأحد المقبل.

واقتحم شخص مُلَثّم منزل رئيسة الهيئة، إيلا بامفيلوفا، عبر نافذة وهاجمها بشكل متكرر بصاعق كهربائي قبل أن يتمكن من الفرار. حسبما قالت وزارة الداخلية في بيان.

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والبحث جارٍ عن منفّذ الهجوم، وجاء في البيان أنَّ قيادة وزارة الداخلية تتولى القضية.

وجرى احتجاز حوالي ألفي شخص خلال موجة الاحتجاجات، واتهم كثير من أنصار المعارضة الشرطة باتباع نهج يتسم بالعنف، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت الشرطة وهي توجع المتظاهرين ضربًا بالهرّاوات، قبل اعتقالهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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