تعرُّض رئيسة هيئة الانتخابات في موسكو لهجوم بصاعق كهربائي

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أعلنت الشرطة الروسية تعرّض رئيسة هيئة الانتخابات في موسكو لهجوم بصاعق كهربي، وسط جدل بشأن رفض الهيئة ترشيح العديد من ساسة المعارضة.
وأثار رفض المرشحين الذي يستند إلى أمور فنية مثل توقيعات غير مجازة، موجةً من الاحتجاجات على مدار الشهر الماضي قبل انتخابات مجلس المدينة المقررة بعد غد الأحد المقبل.
واقتحم شخص مُلَثّم منزل رئيسة الهيئة، إيلا بامفيلوفا، عبر نافذة وهاجمها بشكل متكرر بصاعق كهربائي قبل أن يتمكن من الفرار. حسبما قالت وزارة الداخلية في بيان.
والبحث جارٍ عن منفّذ الهجوم، وجاء في البيان أنَّ قيادة وزارة الداخلية تتولى القضية.
وجرى احتجاز حوالي ألفي شخص خلال موجة الاحتجاجات، واتهم كثير من أنصار المعارضة الشرطة باتباع نهج يتسم بالعنف، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت الشرطة وهي توجع المتظاهرين ضربًا بالهرّاوات، قبل اعتقالهم.
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