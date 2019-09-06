شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: ارتفاع الاحتياطي النقدى دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ولاء الصبان مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الموارد والاستثمار ورئيس لجنة الإسكان إن ارتفاع الاحتياطى النقدى الى 45 مليار دولار يؤكد أن الإجراءات الاقتصادية التى نفذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات القليلة الماضية تسير فى الطرق الصحيح معربة عن تفاؤلها الكبير بالمستقبل الواعد للاقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة .

وأضافت فى بيان لها إن الرئيس السيسى كانت رؤيته صائبة فى اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادى بكل قوة وحسم لإنقاذ الوطن من شبح الإفلاس، وعودة عجلة الاستثمار والاقتصاد مرة أخرى، وبناء على ذلك تم وضع خطة من خلال عدد من الإجراءات الاقتصادية التى تهدف لتحقيق طفرة، وانتشال البلاد من مرحلة اللادولة التى تسببت فيها الجماعة الإرهابية فى الفترة التى حكمت البلاد خلالها والتى طفش الاستثمار الأجنبى من مصر خلال العام الأسود من حكم الفاشية الدينية، مؤكدة ان جميع الإجراءات الخاصة بمسيرة الإصلاح الاقتصادى كانت واضحة وبشكل صريح ومباشر على الاقتصاد والاستثمار المصرى والجميع لاحظ كيف تعافت الدولة المصرية .

وأكدت ولاء الصبان أن ارتفاع الاحتياطى يؤكد للجميع أن مصر تسير على الطريق الصحيح وخلال السنوات القلية المقبلة سيكون هناك نتائج كبيرة أكثر على الأرض تنعكس بشكل صريح وإيجابي على المواطن المصرى ووجهت ولاء الصبان التحية للشعب المصرى العظيم وفى مقدمته المرأة المصرية التى ساندت وبكل قوة سياسات الاصلاح الاقتصادى ووقفت بجوار مصر والرئيس السيسى وتحملت مع اسرتها وبكل رضا الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى حبا لمصر وجميع مؤسساتها مشيدة بجهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى الواضحة والحاسمة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وعدم تحميل أهالينا من الفقراء والبسطاء اى اعباء إضافية من فواتير الاصلاح الاقتصادى .

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