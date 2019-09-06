شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. لماذا يسعى السلفيون لتشويه صورة الصوفيين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الجمعة، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وجاءت أهمها كالتالى: لماذا يسعى السلفيون لتشويه صورة الصوفيين؟.. باحث إسلامى يجيب غدًا.. بهاء أبو شقة يعقد ثانى اجتماع له حول مبادرة "الوفد مع المرأة" Advertisements ننشر تقرير لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن زيارتها للإسكندرية وتوصيات الحل "الوطنية للإعلام" تقيم احتفالية ختام دورة إعداد المدرب الدولى الأحد القادم "صحة البرلمان" تطالب بتطبيق عقوبات الزواج المبكر والتوعية بمخاطر زيادة السكان غداً.. القومى لحقوق الإنسان يكرم عددا من الأعمال الدرامية طاقة البرلمان تشيد بالإجراءات الحكومية لتشجيع المستثمرين : مصر الآن مؤهلة

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