شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسى: الإخوان تكلف أيمن نور بإنشاء حسابات مفبركة للتحريض ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن مكتب إخوان لندن أصبح هو من يتحكم فى اللجان الإلكترونية للإخوان، ويحدد ميزانيات الصرف التى يتم إنفاقها على السوشيال ميديا لنشر الشائعات الخاصة بالجماعة والتحريض ضد مصر.

وقال الباحث السياسى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن جماعة الإخوان أوكلت إلى أيمن نور تدشين مجموعة من الحسابات المفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعى هدفها نشر الأكاذيب والشائعات، مقابل أموال ضخمة يتم إرسالها من التنظيم الدولى إلى أيمن نور.

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ولفت الدكتور طه على، إلى أن محمود الإبيارى القيادى الإخوانى بلندن هو من يتولى مهمة عقد الاجتماعات من القيادات الإخوانية الهاربة لوضع مخططات نشر الأكاذيب والشائعات.