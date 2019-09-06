أمطرهم بالرصاص.. عامل يقتل 3 من أسرته في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
قتل عامل 3 من أسرته، اليوم الجمعة، بعدما أمطرهم بالرصاص بسبب خلافات عائلية، في دائرة مركز سوهاج.
وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد عبدالمجيد رضوان، بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتلى في دائرة المركز.
وتبين من التحريات التي قادها المقدم أحمد صقر، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج وأشرف عليها العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير مباحث المديرية، العثور على جثث "صابر م." 65 سنة، ونجله الطفل "يوسف" 5 سنوات، و"ناهد م." 38 سنة، موظفة زوجة الأول ووالدة الثاني، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية متفرقة في الجسم.
وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة "محمد ص." 38 سنة، عامل، ويقيم بناحية قلفاو دائرة مركز سوهاج "نجل الأول وشقيق الثاني من والده"، بسبب خلافات عائلية بينهم.
ونقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وتكثف مباحث سوهاج جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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