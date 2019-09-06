بتخفيضات 20%.. افتتاح معرض "أهلًا مدارس" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، معرض "أهلًا مدارس" والذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك.
وصرح فتحي مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المعرض يأتي في إطار الخطة الموضوعة لمحاربة الغلاء وتنشيط الأسواق، ويشارك به كبرى شركات الأدوات المدرسية والأحذية والزي المدرسي والشنط.
وأضاف مرسي أن الغرفة جهزت المعرض ووفرت مساحات العرض مجانًا للعارضين، مقابل البيع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق بنسبة تتراوح من 15-20 %.
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