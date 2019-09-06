رئيس نيجيريا ينعي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوجا - (أ ش أ):
نعى الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم الجمعة، رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي الذي توفى عن عمر ناهز 95 عاما.
وقال بخاري - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إنه ينعي أفراد عائلة موجابي وأصدقائه، مشيرا إلى أن الراحل ناضل من أجل استقلال زيمبابوي عن الحكم الاستعماري وقضى معظم حياته في الخدمة العامة.
وأضاف بخاري قائلا "الأجيال القادمة ستتذكر تضحيات موجابي لاسيما في الكفاح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي لشعبه".
وكان موجابي - الذي حكم زيمبابوي منذ عام 1980 وتم إزاحته عن السلطة عام 2017 - قد توفي في وقت سابق اليوم في مستشفى "جلين إيجلز" بسنغافورة، حيث كان يتلقى العلاج هناك خلال السنوات الماضية.
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