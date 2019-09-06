"بنات تشرف".. مبادرة لـ50 فتاة تدعم مرضى الأورام في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أطلقت جمعية الندى لتنمية المجتمع بالأقصر، مبادرة "بنات تشرف"، والتي بدأت أولى فعالياتها، اليوم الجمعة، بدعم مرضى الأورام.

ويشارك في مبادرة "بنات تشرف" 50 فتاة بهدف دمج المرأة في المجتمع، من خلال تنظيم عدة فعاليات خيرية وخدمية.

وزارت الفتيات المشاركات في المبادرة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أمراض السرطان، تحت شعار "لسة فيها خير"، لرسم البسمة على وجوه المرضى من خلال زيارتهن، بالإضافة إلى تفقد الأقسام الداخلية للمستشفى، والتبرع المادي.

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وأشادت الفتيات بمستوى الخدمة التي تقدم بالمجان للمرضى داخل أكبر صرح طبي على مستوى محافظات الصعيد، لعلاج أمراض السرطان، مؤكدات حمل الرسالة التي تقوم بها المستشفى لجموع المواطنين بمدن وقرى غرب الاقصر، لحثهم على التبرع لصالحها.

وقال خالد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية الندى، إنه من المقرر تنظيم العديد من الفعاليات الخيرية لمبادرة "بنات تشرف"، في شتى المجالات التنموية والخدمية.

وأكد يوسف استمرار تنظيم فعاليات دعم مستشفى الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمرضى والتبرع بالدم، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة الثانية للجمعية خلال الأشهر القليلة الماضية.