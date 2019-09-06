إيران تتهم أوروبا بعدم الالتزام بالاتفاق النووي

أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن بلاده سوف تنهي العمل بأجزاء من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ردا على أحدث عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على طهران.

وقال ظريف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" إنه "قد حان الوقت للأوروبيين بالتوقف ... عن الفشل في الوفاء بالتزاماتهم وأن يفوا بتعهداتهم التي قطعوها".

وتجري الدول الأوروبية، التي عارضت القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق بسبب مزاعم

بدعم إيران لجماعات إرهابية، مفاوضات من أجل تقديم خط ائتماني لإيران ومساعدتها في استمرار التجارة على الرغم من العقوبات الأمريكية.

لكن دبلوماسيا إيرانيا بارزا قال يوم الأربعاء إنه يتعين على أوروبا أن تقدم ائتمانا بقيمة 15 مليار دولار قبل أن يتمكن الجانبان من بدء أي مفاوضات نووية جديدة.

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ويسابق كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية الزمن من أجل

إنقاذ الاتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، داعيين طهران إلى العودة للالتزام به اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم إننا "ندعو إيران إلى عدم تصعيد الوضع أكثر.. هذا الإعلان ليس الإشارة السليمة في ظل المساعي السارية لخفض التصعيد".

وقال المتحدث إنه ليس من المتأخر للغاية بالنسبة لإيران أن تتراجع.

وفي بروكسل، أشارت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ماجا كوسيانيتش إلى أن التزام التكتل بالاتفاق "يعتمد على الالتزام الكامل من جانب إيران" وحثت طهران على العودة إلى الالتزام بالاتفاق وعدم ارتكاب أي انتهاكات أخرى.