مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم متضرري السيول في السودان

وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات طبية على مستشفيات ومراكز صحية بالعاصمة السودانية الخرطوم لمساعدة متضرري السيول، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ومسئولي منظمة "الاغتنام" للتنمية البشرية الشريك المحلي للمركز. وقال السفير علي بن حسن جعفر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، إن المساعدات الإغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي لرفع المعاناة عن المتضررين من السيول والفيضانات، وهي امتداد لما تقوم به المملكة من دعم للسودان في كافة المجالات التي يأتي في مقدمتها الاحتياجات الإنسانية".

من جهته، أوضح نائب مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ناصر السبيعي، أن المساعدات الطبية وصلت ضمن الجسر الجوي لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات وتشمل خمسة أطنان وتوزع على أكثر من 5 مستشفيات و9 مراكز صحية في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات؛ وذلك في إطار دعم المستشفيات والمراكز الصحية للقيام بدورها.

بدوره، أعرب المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور بابكر محمد علي، عن سعادته بهذا الدعم وتقدم بشكره للمملكة على هذه المساعدات للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم، مشيرا إلى أن هذه المساعدات جاءت في الوقت المناسب. من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي لرفع المعاناة عن المتضررين من السيول والفيضانات، وهي امتداد لما تقوم به المملكة من دعم للسودان في كافة المجالات التي يأتي في مقدمتها الاحتياجات الإنسانية".من جهته، أوضح نائب مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ناصر السبيعي، أن المساعدات الطبية وصلت ضمن الجسر الجوي لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات وتشمل خمسة أطنان وتوزع على أكثر من 5 مستشفيات و9 مراكز صحية في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات؛ وذلك في إطار دعم المستشفيات والمراكز الصحية للقيام بدورها.بدوره، أعرب المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور بابكر محمد علي، عن سعادته بهذا الدعم وتقدم بشكره للمملكة على هذه المساعدات للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم، مشيرا إلى أن هذه المساعدات جاءت في الوقت المناسب.

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