كشف عضو المجلس السيادي في السودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي، لـ"سكاي نيوز عربية"، نبأ وصول المستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت إلى الخرطوم اليوم الجمعة.
وقال شمس الدين الكباشي:" إن وفد جنوب السودان يحمل رسالة خاصة من الرئيس سلفا كير ميارديت تتعلق باللقاءات التي أجرتها حكومة الجنوب مع الجبهة الثورية، والقائدعبد العزيز الحلو من حركة الشعبية لتحرير السودان - شمال.
وأضاف أن الوفد سيلتقي بكل من رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك؛ ليناقش معهما ملف السلام.
من جانبه، أشار رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في تصريحلـ"سكاي نيوز عربية"، لاهتمام دولة جنوب السودان بفتح الحدود مع السودان.
ورجح أن الملف سيكون من بين القضايا التي سيتباحث فيها مستشار سلفا كير الأمني مع الحكومة إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وكان الدقير قد التقى في جوبا قيادات الجبهة الثورية ومسؤولين في حكومة جنوب السودان، بهدف تقريب وجهات النظر بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية على إثر خلافات كبيرة حدثت بخصوص عدم تغليب نصوص اتفاقية السلام على الوثيقة الدستورية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من سلفاكير للخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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