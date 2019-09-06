المانيا :محاكمة فتى سوري حاول تجنيد أنصار لداعش

قدم الإدعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد فتى سوري، 17 عاماً، بتهمة محاولة تجنيد أعضاء وداعمين لتنظيم داعش.

وأعلن الادعاء العام في مدينة دوسلدورف اليوم الجمعة أن التحقيقات أظهرت أن الفتى دعا في خمس حالات عبر تطبيقات رسائل إلكترونية إلى الانضمام لتنظيم داعش والجهاد المسلح، وذلك خلال الفترة من منتصف عام 2018 وحتى فبراير عام 2019.

ويقبع المشتبه به في السجن الاحتياطي منذ

21 مارس الماضي. وبحسب بيانات الادعاء العام، تم تحريك الدعوى القضائية منتصف يوليو الماضي.

وكان المشتبه به يعيش في مدينة ليفركوزن بعدما قدم إلى ألمانيا كلاجئ عام 2015.

Advertisements

وكان الفتى دفع خطيبته المقيمة في المغرب ورجلاً في سورية إلى الإدلاء بقسم الولاء لقادة داعش. وبحسب بيانات الادعاء العام، طلب المراهق من الرجل

في سورية قتل "أحد الكفار" تأكيدا لولائه.

وأعلن هذا الرجل، الذي لم تدل السلطات بمزيد من البيانات عنه، أنه تم القبض عليه في سوريا قبل ارتكاب الجريمة.

ويتهم الادعاء العام الألماني الفتى المشتبه به بنشر فيديوهات عنف تمجد تنظيم داعش، وتحميل إرشادات لتنفيذ جرائم تعرض أمن الدولة لخطر جسيم عبر الإنترنت، مثل إرشادات عن تنفيذ هجمات طعن أو التعامل مع مواد كيميائية، حسبما ذكر متحدث باسم الادعاء العام الألماني.

وفي حال الإدانة قد يُحكم على الفتى بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.