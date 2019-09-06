السجن مدى الحياة لقتلة 3 نساء بجرائم شرف في باكستان‎

قضت محكمة باكستانية بسجن ثلاثة رجال مدى الحياة، بعد إدانتهم بتهمة قتل 3 نساء في إطار ما يعرف بـ "جرائم الشرف"، حسب ما ذكره مصدر قضائي.
وأشار النائب العام في منطقة عطاء الله، إلى أن "المحكمة قضت بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل على ثلاثة رجال وبرأت خمسة آخرين"، فيما أعلن محاميالدفاع، سرفراز خان، أنه سيستأنف الحكم.
والمحكوم عليهم هم عمر خان شقيق إحدى النساء، وثائر وصابر خان والدا الضحيتين الأخريين، بحسب المصادر.
وأقدم المتهمون على ارتكاب الجريمة على خلفية مقطع فيديو أظهر النسوة الـ 3 في حفل زفاف، فيما شوهد فيلقطة أخرى رجال يرقصون، ما قد يعني أنهم تواجدوا في الغرفة نفسها في الوقت ذاته، خلافًا للعادات القبلية التي تفصل بين الرجال والنساء خلال حفلات الزفاف، مع أن المقطع المصور لا يظهرهم معًا.
ووقعت الجرائم في كوهيستان، وهي منطقة محافظة جدًا في شمال باكستان، وانتشر خبرها عالميًا العام 2012، عندما اتهم رجل دين محلي بإصدار الأوامر بقتل مدعوين من رجال ونساء صوروا معًا خلال الزفاف.
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