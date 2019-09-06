العراق: العثور على 23 جثة في الموصل

قال مصدر أمني في محافظة نينوى بشمال العراق، إنه تم العثور على 23 جثة مدفونة تحت الأنقاض في منطقة نشوان في مدينة الموصل.

في غضون ذلك، أفاد مصدر آخر اليوم، بمقتل جنديين وإصابة آخرين ومدنيين بهجوم مسلح على نقطة أمنية قرب ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى.

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من جهته، قال مصدر أمني إن قوة أمنية عثرت على جثة محام قضى طعناً بالسكين ملقاة تحت جسر للمرور السريع في منطقة النهضة وسط بغداد.

كما عثر على جثة رجل مجهول الهوية قضى رمياً بالرصاص مرمية منطقة سبع البور شمال بغداد.

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وقتل شخص إثر نزاع في منطقة سبع قصور شرق العاصمة.

كما قتل مدني بأسلحة كاتمة للصوت في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد.

فيما قتل مدني نتيجة نزاع عشاشري ضمن منطقة الكمالية شرق بغداد.

وقتل مدني بهجوم مسلح ضمن منطقة الوردية التابعة لقضاء المدائن جنوب شرق العاصمة.