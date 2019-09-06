وزير الدفاع الأميركي يدعو للتصدي للصين وروسيا

دعا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الجمعة، إلى تركيز أوروبي أكبر في التصدي لما وصفه بالخطر الأمني والاقتصادي المتنامي من جانب الصين وروسيا.

وفي العام الماضي، وضع الجيش الأميركي قضية التصدي للصين وروسيا في صلب استراتيجية الدفاع الجديدة، في أحدث مؤشر على تغير الأولويات، بعد أكثر من 15 عاماً من التركيز على محاربة المتشددين.

وقال إسبر في المعهد الملكي للخدمات المتحدة وهو مؤسسة بحثية في لندن "من الواضح أن روسيا والصين تريدان تقويض النظام الدولي بعرقلة القرارات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية لدول أخرى".

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وأضاف "تواجه الولايات المتحدة هذا التحدي بشكل مباشر لكن إذا أردنا الحفاظ على العالم الذي بنيناه جميعاً على مدى عقود من التضحيات المشتركة، فعلينا جميعاً أن نهُب لنجدته".

وأضاف أن البلدين يطوران قدراتهما في مجالي الفضاء والإنترنت.

وهناك عدة خلافات في العلاقات الأميركية الصينية منها الحرب التجارية المتأزمة والعقوبات الأميركية على الجيش الصيني وعلاقات واشنطن مع تايوان.