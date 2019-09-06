جونسون: سأتوصل لاتفاق وسنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة.

وأضاف "سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر. هذا ما يتعين علينا القيام به".

إلا أن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض على الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي بعد عامين من التفاوض.

كما يقول الاتحاد إن جونسون لم يقدم حتى الآن أي مقترحات عن "شبكة الأمان" التي تم الاتفاق عليها مع ماي لتفادي إقامة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية التي هي مقاطعة بريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

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وعند سؤاله، اليوم، عما إذا كان سيقدم استقالته إن أخفق في تحقيق ذلك، أجاب "هذه فرضية لا أرغب حتى في التفكير فيها".

وأكد رئيس الوزراء، فور تسلمه السلطة في أغسطس الماضي، أنه سيخرج البلاد من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدونه.

لكن الأمور تعقدت في وجهه بعد أن مني بثلاث هزائم في البرلمان البريطاني في غضون يومين.

فقد خسر جونسون أغلبيته في مجلس العموم بعد أن انضم أحد النواب الأعضاء في حزبه إلى المعارضة. كما صوت البرلمان على تشريع يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ويرغم رئيس الوزراء على طلب تأجيل الخروج إذا لم يتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر موعد الانسحاب.