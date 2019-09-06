الصين وألمانيا توقعان 11 اتفاقية خلال زيارة ميركل

وقعت الصين وألمانيا، اليوم الجمعة، 11 اتفاقية تعاون على هامش زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبكين.

وقالت مصادر من الوفد الألماني إن الاتفاقيات تتعلق بمجالات تقنيات الطيران والملاحة البحرية والطاقة والسيارات الكهربائية والتمويل والتأمين والتنقل المترابط والحد من النفايات وإعادة تدويرها.

ووقعت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات اتفاقاً مع شركة صناعة الطيران الصينية "إيه في آي سي" لصيانة طائرات "إيرباص" من طراز "إيه 320" في المصنع الحالي بمدينة تيانجين الصينية، حيث يجري تجميع طائرات "إيرباص".

كما وقعت شركة "أليانز" الألمانية للتأمين اتفاقاً استراتيجياً مع بنك الصين لتعزيز التعاون في مجال المالية والتأمين.

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ووقعت شركة "ستريت سكوتر"، المملوكة لشركة "دويتشه بوست" الألمانية للبريد، مع شركة "شيري هولدينج" الصينية للسيارات مذكرة تفاهم لإنتاج وتطوير مركبات تجارية كهربائية تُستخدم في المرحلة النهائية للتوزيع.

وأعلنت شركة "ستريت سكوتر" إجمالي استثمارات مع الشركة الصينية بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو، مضيفة أنه من المقرر البدء في الإنتاج بحلول عام 2021 بغرض صناعة 100 ألف سيارة كهربائية سنوياً.

كما وقعت مجموعة "سيمنس" الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية مذكرة تفاهم مع شركة "ستيت باور إنفستمنت كوربورشين ليمتد" الصينية للطاقة للتعاون في إنتاج توربينات الغاز.

في الوقت نفسه، وقعت مجموعة "ألبا" الألمانية لإعادة تدوير النفايات اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة "شينزن إنيرجي" الصينية للطاقة لتأسيس شركة محاصة للتعاون في الحد من النفايات وإعادة تدويرها في مدينة شينزن الصينية.