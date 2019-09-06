رئيس وزراء السودان يعلن تشكيلة حكومة المرحلة الانتقالية

كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، تشكيلة أول حكومة في السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل.

ويشكل إعلان الحكومة خطوة رئيسية في العملية الانتقالية.

وقال حمدوك، في مؤتمر صحافي "أعلن الآن تشكيل الحكومة (...) اليوم نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا"، مؤكداً أن "أهم أولويات الفترة الانتقالية إيقاف الحرب وبناء السلام".

وتضمنت قائمة الوزراء الجدد 18 وزيراً بينهم أربع نساء أبرزهن أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية.

كما ضمت التشكيلة مدني عباس وزيراً للتجارة والصناعة، وفيصل صالح وزيراً للإعلام وعمر بشير مانيس وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء والفريق أول ركن جمال الدين عمر وزيراً للدفاع والفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية ونصر الدين عبد الباري وزيراً للعدل.

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وجاء بقية التشكيلة على النحو التالي: إبراهيم أحمد البدوي وزيراً للمالية، وأكرم على التوم وزيراً للصحة، ومحمد الأمين التوم وزيراً للتعليم، وعادل علي إبراهيم وزيراً للطاقة والتعدين، وياسر عباس وزيراً للري، وعثمان شريف وزيراً للزراعة، ولينا الشيخ محجوب وزيرة للعمل والتنمية الاجتماعية، وانتصار الزين وزيرة للتعليم العالي، ويوسف آدم الضي وزيراً للحكم الاتحادي ونصر الدين مفرح وزيراً للأوقاف، وولاء عصام البوشي وزيراً للشباب والرياضة.

وأرجئ إعلان الحكومة الجديدة أياماً عدة لمنح رئيس الوزراء وقتاً كافياً للاختيار بين الأسماء التي رشحتها "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وستعمل الحكومة بموجب اتفاق مدته ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيراً وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق وهما وزير الثروة الحيوانية ووزير البنى التحتية.