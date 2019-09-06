كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يؤكد رفض بلاده تقليص إيران الإضافي لالتزاماتها النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتبر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة، أن قرار إيران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر “مرفوض”.
وصرح بومبيو، لإذاعة محلية خلال زيارة لولاية كنساس: “أعلنوا للتو أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية. هذا أمر مرفوض”.
وبدأت إيران في مايو تتنصل تدريجًا من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015 مع القوى الكبرى بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، وذلك ردًا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات عليها.
وأعلنت طهران، الأربعاء، مرحلة جديدة في هذه السياسة تقضي بالتخلي عن أي قيود تحد من قدرتها على إجراء أبحاث وتطوير في المجال النووي، على أن تعلن السبت تفاصيل هذه المرحلة.
رغم ذلك، أبدى بومبيو “ثقته” بإمكان التوصل إلى حل دبلوماسي.
وقال: “منذ أشهر، يقول الرئيس دونالد ترامب إنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين من دون شروط مسبقة”، علمًا بأن فرنسا تقوم بوساطة لتهيئة الظروف لاجتماع بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، نهاية سبتمبر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف: “نحن واضحون جدا بالنسبة إلى النتيجة التي نسعى إليها في حال إجراء مباحثات”، مكررًا تنديده بـ”حملات الإرهاب” التي تقوم بها إيران في العالم، وببرنامجها المرفوض للصواريخ البالستية.
التوترات بين إيران والولايات المتحدة
تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أنسحاب الرئيس دونالد ترامب أمريكا من جانب واحد من الصفقة النووية، التي شهدت موافقة طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. في ذلك الوقت، أعاد ترامب فرض العقوبات القديمة وخلق عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين الإيرانيين مثل ظريف والحرس الثوري الإيراني شبه العسكري.
في هذه الأثناء، وقعت هجمات ناقلة نفطية غامضة بالقرب من مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، وهي هجمات تتهمها الولايات المتحدة إيران بها. وتنفي طهران تورطها. كما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار واستولت على ناقلات نفط بينما قامت أمريكا بنشر قاذفات بي 52 ذات القدرة النووية وطائرات مقاتلة متطورة والمزيد من القوات في المنطقة.
سعت الولايات المتحدة إلى الاستيلاء على ناقلة نفط إيرانية، أدريان داريا -1، التي يعتقد المحللون أنها الآن قبالة الساحل السوري على الرغم من اعلان طهران بأن شحنتها لم تكن متجهة إلى هناك.
في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستبدأ قريبًا العمل على البحث والتطوير لكل أنواع أجهزة الطرد المركزي. تقوم هذه الأجهزة بتخصيب اليورانيوم عن طريق الدوران السريع لغاز سداسي فلوريد اليورانيوم.
بدأت إيران في خرق حدود الصفقة، بالذهاب إلى ما بعد حدود التخصيب البالغة 3.67٪ وقواعد مخزونها. باستخدام التخصيب المتطور لسرعة أجهزة الطرد المركزي، رفع المسؤولون الإيرانيون بالفعل فكرة التخصيب إلى 20٪، وهي خطوة تقنية قصيرة من مستويات إنتاج الأسلحة البالغة 90٪.
لطالما حافظت إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وتنفي سعيها للحصول على قنبلة ذرية. ومع ذلك، أشارت الدول الغربية إلى الأبحاث الإيرانية السابقة في برنامج الأسلحة الذي يقول خبراء الأمم المتحدة إنه انتهى إلى حد كبير في عام 2003.
كانت فرنسا قد تبنت في الأيام الأخيرة فكرة تقديم قرض بقيمة 15 مليار دولار لإيران لبيع نفطها، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير واضحة ويبدو أن الصفقة لن تتم قبل الموعد النهائي الذي حددته إيران يوم الجمعة.
ومن جانب اخر، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو من الصقور الذين طال أمدهم إيران، العالم إلى زيادة الضغط على طهران قبل السفر إلى لندن لعقد اجتماعات مع المسؤولين البريطانيين اليوم الخميس.
بينما يؤكد ترامب أنه منفتح على إجراء محادثات على غرار كوريا الشمالية مع إيران، إلا أن إدارته زادت باستمرار من الضغط على الجمهورية الإسلامية. يوم الأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة شحن نفطية تزعم أن لها صلات بالحرس.