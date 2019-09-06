كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأفريقيفي يقرر رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد، وذلك عقب التطورات التي يشهدها السودان وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك.

جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحث خلالها التطورات في السودان؛ لرفع تعليق عضويته وعودته إلى البيت الأفريقي، وذلك وفقاً لوكالة "سبوتنيك".

وفي يونيو الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.

وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي على حسابه على تويتر، إن الاتحاد الإفريقي "علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي.. تلك هي الوسيلة الوحيدة لإفساح المجال أمام السودان للخروج من الأزمة الحالية".

وأضاف الاتحاد الإفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.

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أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها.

وأوضح رئيس الوزراء أن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.

وأكد حمدوك على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.

وأشار حمدوك إلى أنه بتشكيل الحكومة تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السودان تحترم التنوع والاختلاف.

كما أشاد حمدوك بدعم دول مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر خلال أزمة الفيضانان والسيول في السودان.

