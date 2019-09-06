كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "ستاربكس" يعلق خططه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس سلسلة مقاهي ستاربكس، هوارد شولتس، تعليق خططه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل كمرشح مستقل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شولتس قوله في رسالة إلى مؤيديه عبر موقعه الإلكتروني : "اعتقادي بشأن الحاجة لإصلاح النظام ثنائي الأحزاب لم يتغير، ولكني خلصت إلى أن خوض الانتخابات كمرشح مستقل للوصول إلى البيت الأبيض ليس أفضل طريقة يمكنني أن أخدم بها بلادي في الوقت الحالي".

وكان شولتس أوقف مساعيه لبحث فرص خوض انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي بعد إجراء سلسلة جراحات في الظهر، وصرح لأنصاره آنذاك أنه سيكشف عن خططه لخوض الانتخابات بعد عطلة عيد العمال.

وقال شولتس في رسالته إنه سيخصص مبلغ المئة مليون دولار التي كان يعتزم انفاقها لتمويل حملته الانتخابية في "دعم مبادرات شجاعة ومبتكرة لإصلاح نظامنا التالف ومواجهة (مشكلة) تفاوت الفرص التي تعاني منها بلادنا".

وجاء في مؤشر "بلومبرج" لثروة المليارديرات في أنحاء العالم أن ثروة شولتس تقدر بنحو 1ر5 مليار دولار. ما ينبغي أن تعرفه عن سباق الرئاسة في الولايات المتحدة يوشك عشرون مرشحا ديمقراطيا أن يشاركوا في أولى المناظرات سعيا للفوز بترشيح حزبهم للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2020. وتأتي المناظرة بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس دونالد ترامب رسميا إطلاق حملته للفوز بفترة ولاية ثانية في تجمع جماهيري صاخب في ولاية فلوريدا الجنوبية. من الواضح إذا أن الحملات الانتخابية توشك أن تنطلق بقوة. ولكن كيف لك أن تفوز بأكثر المناصب في العالم قوة ونفوذا؟ من الذي يحق له الترشح؟ وفقاً لتقرير نشرته "BBC" ينص الدستور الأمريكي على أن يكون عمر رئيس البلاد 35 عاما على الأقل، وأن يكون مواطنا أمريكيا مولودا في الولايات المتحدة، وأن يكون مقيما في البلاد لـ 14 سنة على الأقل. ويتمتع معظم المرشحين بخلفيات سياسية وتبوءوا مناصب وصلوها عن طريق الانتخابات كأن يكونوا أعضاء في مجلس الشيوخ أو حكّام ولايات أو نواب للرئيس أو أعضاء في مجلس النواب. ولكن هناك من شذّ عن هذه القاعدة، فالرئيس دوايت آيزنهاور كان جنرالا في الجيش بينما كان دونالد ترامب متعهد إنشاءات ونجما تلفزيونيا قبل أن يصبح رئيسا للبلاد. ويحمل معظم المرشحين في الزمن المعاصر شهادات جامعية، خصوصا في مجال القانون إذ كان أكثر من نصف الرؤساء الأمريكيين من خريجي كليات الحقوق. ولم ينتخب الأمريكيون رئيسا غير مسيحي قط، كما لم ينتخبوا في تاريخ البلاد امرأة رئيسة لهم. وكان باراك أوباما الرئيس الأسود الوحيد، أما الرؤساء الـ 44 الآخرين فكلهم من جنس الأبيض. كم تبلغ مدة الحملات الانتخابية؟ Advertisements بخلاف بعض الدول التي تحدد قانونيا فترات الحملات الإنتخابية - كبريطانيا وفرنسا - لا يتقيد المرشحون الأمريكيون بأي تحديد زمني، إذ يمكنهم الاستمرار بحملاتهم للفترة التي يشاؤوها. ولذا يبلغ طول الحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية في العادة نحو 18 شهرا. يذكر أن دونالد ترامب أكمل طلبه الخطي لاعادة انتخابه وسلمه للجهات الانتخابية المسؤولة في نفس اليوم الذي دخل فيه البيت الأبيض في يناير 2017، وما برح ينظم تجمعات جماهيرية تحت شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" منذ ذلك الحين. ومن المعلوم أن الفوز بمنصب الرئاسة - أو حتى محاولة الفوز - يكلف ثمنا باهظا جدا. ولذا فإن القدرة على جمع الأموال من المؤيدين، أو حتى انفاق الأموال الشخصية، يعد من الضرورات القصوى. فقد بلغت كلفة السباق الرئاسي الأخير في عام 2016 بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب 2,4 مليار دولار، حسبما أوردت هيئة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية OpenSecrets.org. وتمكن ترامب من جمع 30 مليون دولار تقريبا لتمويل حملته لانتخابات 2020 في الربع الأول من عام 2019، يتبعه الديمقراطي بيرني ساندرز الذي تمكن من جمع 20,7 مليون دولار. ما هي الأحزاب الرئيسية؟ لا يهتم الناخبون الأمريكيون إلا بحزبين، الحزب الديمقراطي ذو الصبغة الليبرالية والحزب الجمهوري يميني التوجه.

ولكن مرشحين من تيارات أخرى - كالأحرار والخضر والمستقلين - يشاركون في الترشح أيضا بين الفينة والأخرى. من يسعى للفوز بالرئاسة في 2020؟ يتنافس أكثر من 20 من الديمقراطيين للفوز بترشيح حزبهم. تجرى في كل الولايات الأمريكية في شهر فبراير ما يطلق عليها انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين. وحسب التقرير يتقدم قائمة المرشحين الديمقراطيين حتى الآن كل من جو بايدن (نائب رئيس سابق) وأليزابيث وارن (عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساشوسيتس) وبيرني ساندرز (عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت). وسيشارك 20 من مرشحي الحزب في مناظرات تستضيفها مدينة ميامي بولاية فلوريدا على مدى ليلتين في موعد لاحق من هذا الأسبوع. أما بالنسبة لدونالد ترامب، فلن يصبح المرشح الرسمي للحزب الجمهوري ما لم يزكيه الحزب رسميا في الصيف المقبل. وسيواجه ترامب منافسا واحدا على الأقل، وهو حاكم ولاية ماساشوسيتس السابق بيل ويلد، ولكن من غير المتوقع أن يتفوق على الرئيس الحالي الذي يتمتع بشعبية واسعة في صفوف الجمهوريين.

Advertisements