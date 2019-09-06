رفيق بوبكر “يقتحم” عالم الراب – فيديو

خاض الفنان رفيق بوبكر، تجربة جديدة متعلقة بفن الراب، إذ شارك في كليب مغني الراب “دريزي”، الذي أصدره أمس الخميس، تحت عنوان “بيلا”.
وفوجئ جمهور الراب، بحضور الفنان الشهير رفيق بوبكر في بداية الكليب ليؤدي دور صديق “دريزي”، إلى جانب حضور الممثل القدير حميد نجاح في نفس اللقطات، أيضا.
وليست هذه هي المرة الأولى، التي يشارك فيها الممثل حميد نجاح في كليب راب، إذ شارك مع الرابور “السبعتون” في كليب “حبيبي”.
ويعود مغني الراب ديزي إلى الساحة بشكل منفرد، بعدما شكل سابقا ثنائيا رفقة الرابور “لانكوني”، غير أن إصداراتهما المشتركة توقفت منذ مدة.
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