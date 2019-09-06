مطيع إيدير.. النابغة الصغير يحصل على فرصة اتمام دراسته في “لندن أكاديمي”

حصل الطفل المغربي “إيدر مطيع’’ ابن مدينة تزنيت، أخيرا، على فرصة الدراسة في مؤسسة لندن أكاديمي، في مدينة الدارالبيضاء، بعدما تكلف مدير المؤسسة بمصاريف دراسته.

ويعفى إيدر مطيع، الذي عرف بين المغاربة بذكائه، الذي يفوق عمره الصغير (12سنة)، من أداء مصاريف الدراسة، في حين وجب على عائلته توفير سكن له في الدارالبيضاء.

وقال مدير لندن أكاديمي في البيضاء، سمير بنخلوف في تدوينة على حسابه الشخصي في “فايسبوك” إن إيدير مطيع التحق بالمؤسسة برسم الموسم الدراسي الجديد، علما أنه كان يتررد على زيارتها طوال السنة الماضية.

ورحب المدير بإيدير، وقال: “أود أن أقدم لكم تلميذنا الجديد إيدر مطيع، نتمنى له مسيرة دراسية موفقة، بمؤسسة لندن أكاديمي، حيث سيجد هنا كل ما يحتاجه من وسائل تكنولوجيا لتطوير مهاراته”.

واشتهر إيدر مطيع بين المغاربة بعد بروز عبقريته في سن صغير، إذ يمتلك العديد من المؤهلات، التي تجعله يبحر في عوالم البرمجة عبر الحاسوب، وتلقى الدعوة سابقا من شركة “غوغل” للمشاركة في حدث يشارك فيه كبار المبرمجين عبر العالم.