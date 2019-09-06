وزير الخارجية الأمريكي: الحوثيون وإيران يهددون أمن وسلامة السعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن ممارسات الحوثيين وإيران أصبحت تهدد أمن وسلامة السعودية.

وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية له، أن الصواريخ الإيرانية التي يطلقها الحوثيون من اليمن تهدد سلامة وأمن المدنيين في السعودية.

وتابع أن "ممارسات مليشيات الحرس الثوري تطيل أمد الأزمات في المنطقة وتزعزع استقرار الدول".

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واعتبر بومبيو أن قرار إيران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر "مرفوض".

وصرح بومبيو "أعلنوا للتو أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية. هذا أمر مرفوض".

ومن ناحية أخرى، أكد بومبيو أن الحرس الثوري الإيراني يهدد أمن لبنان والعراق وسوريا، وأن تدخلاته تطيل أمد الأزمات في هذه البلاد.

وبدأت إيران في مايو/أيار تتنصل تدريجياً من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع القوى الكبرى بهدف منعها من حيازة سلاح نووي.

وأعلنت طهران، الأربعاء، مرحلة جديدة في هذه السياسة تقضي بالتخلي عن أي قيود تحد من قدرتها على إجراء أبحاث وتطوير في المجال النووي، على أن تعلن السبت تفاصيل هذه المرحلة.