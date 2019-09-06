روبرت موغابي.. رحيل مؤسس زيمبابوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الموت يغيب رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي بعد أكثر من ٣ عقود قضاها في الحكم بدأها كأول رئيس وزراء للبلاد ثم أصبح رئيسا حتى أطاح به الجيش.

مَن هو روبرت موغابي؟

ولد في فبراير ١٩٢٤ لأسرة فقيرة ودرس العلوم بجامعة فورت هير بجنوب أفريقيا وتخرج فيها عام ١٩٥١ ثم بدأ حياته السياسية في الحزب الديمقراطي القومي عام ١٩٦٠ وناضل ضد الاستعمار البريطاني حتى حصلت زيمبابوي على استقلالها عام 1979.

أصبح موغابي رئيسا للبلاد في عام 1987 بعد حرب دموية بين حزبي ZAPU وZANU وحظيت الأعوام الأولى له في الحكم بالرخاء وتحسن المعيشة لمساعدته على توفير الخدمات الصحية والتعليمية إلا أن إطلاقه برنامج إصلاح الأراضي المثير للجدل تسبب في انهيار الاقتصاد وفي أعوامه الأخيرة أثيرت ضده مزاعم حول الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان لينتهي به الأمر إلى الإقامة الجبرية بعد أن أزاحه الجيش عن الرئاسة في 2017.

قضى أيامه الأخيرة في صراع مع المرض حتى توفي في مستشفى بسنغافورة في 6 سبتمبر 2019.