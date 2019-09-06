وزيرة الخارجية السويدية تتنحى لأسباب شخصية

قدمت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم استقالتها لأسباب شخصية، حسبما قالت لصحيفة "داجنز نيتر" في حوار صدر اليوم الجمعة.
وقالت والستروم للصحيفة إنها لم تقدم استقالتها لرئيس الوزراء ستيفان لوفن بدافع الاحتجاج على أمر ما. وأوضحت: "أريد أن أقضي المزيد من الوقت مع زوجي وأطفالي وأحفادي".
ورأست والستروم 64/ عاما/ وزارة الخارجية في حكومة لوفن لفترة امتدت خمس سنوات. ومن غير الواضح من سيخلفها.
جدير بالذكر أن استقالتها خطوة مفاجئة من جانب والستروم حيث أنها شاركت في محادثات بشأن عملية السلام في اليمن حتى الأسبوع الماضي.
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