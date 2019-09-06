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الان تتابع عاجل.. بومبيو: الكشف عن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط خلال أسابيع والان مع التفاصيل
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قال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكشف عن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط خلال أسابيع، متابعا: استغرقنا عامين ونصف لإعداد خطة السلام الرامية لتسوية القضية الفلسطينية”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، سنواصل مساعينا لتغيير سلوك النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب منفتح للقاء مسؤولين إيرانيين لتسوية الخلاف بين واشنطن وطهران من خلال الدبلوماسية.
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