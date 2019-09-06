الان تتابع الاتحاد الأفريقي يرفع قرار تعليق عضوية السودان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 ألغى الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد. يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي، قرر في يونيو الماضي، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين لتسليم السلطة للمدنيين، وذلك عقب جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن الأوضاع في السودان.

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