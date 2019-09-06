الان تتابع “الطاقة الذرية”: إيران ارتكبت خروقات للاتفاق النووي.. والمدير المؤقت في طهران الأحد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الأخير، أن إيران ارتكبت خروقات في الاتفاق النووي. وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن القائم بأعمال مدير الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران وقوى كبرى، سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران يوم الأحد. وقال المتحدث: “الزيارة جزء من التواصل المستمر بين الوكالة وإيران”.

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