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مجلس النواب الليبي: إحاطة سلامة في مجلس الأمن لم تكن منصفة

الجمعة 6 سبتمبر 2019

عبدالله بليحق

كتب الخليج 365 ـ متابعات

اتهم عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي المبعوث الأممي لبلاده غسان سلامة الأخيرة بعدم الإنصاف في الإحاطة التي قدمها إلى مجلس الأمن.



ونقل موقع "العين الإخبارية" عن بليحق أن غسان سلامة لم يكن منصفا لتحركات القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمجموعات الخارجة على القانون منذ بداية عمله في البلاد.

ورأى بليحق أن إحاطات سلامة تشير إلى أنه لم يحقق أي إنجاز من أجل حل الأزمة الليبية إنما زادها تعقيدا بدعمه لحكومة الصخيرات غير الشرعية.

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وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن البرلمان الشرعي -كجهة تشريعية شرعية وحيدة بالدولة الليبية- يتابع تقدم الجيش الوطني في طرابلس عن كثب وباهتمام كبير.. لافتا إلى أن المجلس يدعم ويؤيد تحركات القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تنفذ مشروع "دويلة" قطر وتركيا بدماء وأموال الليبيين بالمنطقة.

وقال بليحق إن الشعب الليبي يدفع الثمن غالياً من دماء أبنائه للتصدي لمشروع دويلة قطر وتركيا.. مضيفا أن هذه المعركة لا بد منها للقضاء على هذه المجموعات الإرهابية المسلحة الخارجة على القانون.

وأكد المسئول الليبي أن رئيس مجلس النواب يبذل جهودا مضنية داخليا وخارجيا لدعم تحركات الجيش في حربه ضد الإرهاب.

كما أكد أن تنظيم الإخوان الإرهابي بدعم من الأذرع الإعلامية الداعمة له في قطر قام بتنفيذ عمليات عديدة ضد القوات المسلحة منذ بداية عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس 4 أبريل/نيسان الماضي.

وبخصوص الوضع في مدينة مرزق جنوب ليبيا، أكد بليحق أن مجموعات المعارضة التشادية المدعومة من حكومة الصخيرات اعتدت على المدينة وهجرت أهلها، من أجل زعزعة الأمن والاستقرار الذي شهده الجنوب الليبي بعد عملية فرض القانون التي أطلقها الجيش الليبي بالمنطقة مطلع العام الجاري.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أدلى الأربعاء بإحاطة في مجلس الأمن الدولي، وتحدث فيها عن استهداف المطارات واستقدام الإرهابيين والمرتزقة للقتال وخرق حظر التسليح المفروض على ليبيا، وغيرها من الملفات، إلا أنها لم تلق تأييدا وسط الليبيين.