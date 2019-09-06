شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: مجلس اللوردات يتبنى قانون تأجيل «بريكست» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي اليوم (الجمعة) مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بدون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون. ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ يوم (الاثنين) حال المصادقة عليه من الملكة اليزابيث الثانية.

تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي اليوم (الجمعة) مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بدون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون. ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ يوم (الاثنين) حال المصادقة عليه من الملكة اليزابيث الثانية.

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